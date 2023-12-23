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مشاة طيبة تنظم سباق الجري الثاني

12/23/2023 2:15:27 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت جمعية مشاة طيبة للعام الثاني على التوالي سباق الجري السنوي الثاني للرجال والنساء، وبإشراف وزارة الرياضة، وبمشاركة عدد من القطاعات، حيث حدد القائمون على السباق مسافة 5 كلم للرجال فيما حددوا للنساء 3 كلم ويشرف على السباق عدد من الحكام المتميزين.
حيث تم تكريم الفائزين بالسباق في نهاية الحفل، حيث توزعت الجوائز وقميتها 7 آلاف ريال على الفائزين بحسب المراكز.
من جهتها بينت رئيس إدارة الجمعية مزون الحربي أن السباق يسهم برفع الوعي للمتسابقين والمجتمع بأهمية رياضة المشي والسباق والعوائد الصحية التي تحققها تلك الرياضة على حياة الفرد والمجتمع، وتحقيقا للنجاح السباق والعوائد الإيجابية منه نظمت الجمعية السباق الثاني هذا العام.
وأشارت إلى أن الجمعية تسعى إلى نشر هذه الثقافة بين أفراد المجتمع، لا سيما وأن رياضة المشي لا تعد مكلفة، ومن أكثر الرياضيات سهولة في التطبيق بحيث يسهل ممارستها في أي وقت وفي أي مكان مثل الحدائق والأسواق والطرقات العامة وعلى شاطئ البحر وغيرها، علاوة على أثرها على الصحة العامة والمتمثلة في تحسين اللياقة البدنية، والحفاظ على الصحة، والحد من التوتر، واستعادة النشاط، الوقاية من الأمراض المزمنة كأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى داء السكري، والحفاظ على وزن صحي.

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