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زمران الوفاء يودع محبيه

12/23/2023 2:15:27 PM
(MENAFN- Al Watan) فجع الوسط الرياضي في منطقة عسير بوفاة حارس مرمى نادي أبها (الوديعة) السابق مدرب الحراس الشهير سعيد سالم التركي، المعروف بـ((زمران))، الذي بدأ حياته الرياضية حارس مرمى في نادي الصديق، قبل دمجه مع نادي الفاروق تحت مسمى نادي الوديعة (أبها حاليا).
والفقيد شقيق اللاعبين مبخوت التركي، وحارس مرمى المنتخب السعودي ونادي النصر مبروك التركي.
وبعد اعتزاله لعب كرة القدم، اتجه الراحل إلى تدريب حراس مرمى النادي، والكشف عن الموهوبين في منطقة عسير، لتدعيم صفوف ناديه، واستمر في عمله مدرب حراس، ثم مدربا للفئات السنية سنوات طويلة، قبل أن يهجر الرياضة في السنوات الأخيرة بعد مرضه الذي لازمه حتى وفاته اليوم.
وقد عرف عن الفقيد وفاؤه الكبير لناديه ورياضي منطقة عسير ومحبيه، ومن ارتبط معهم بعلاقة صداقة أو معرفة طوال حياته.
زمران في سطور
- بدأ مشواره بنادي الصديق
- حمى مرمى الوديعة (أبها) بعد دمج الصديق والفاروق
- أشرف على تدريب حراس المرمى بناديه سنوات طويلة
- أعتبر واحدا من أهم كشافي المواهب بعسير
- تولى تدريب الفئات السنية في أبها عدة سنوات
- عرف عنه الوفاء مع زملائه والصدق في تعامله مع الآخرين

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