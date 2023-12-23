زمران الوفاء يودع محبيه

(MENAFN
- Al Watan) فجع الوسط الرياضي في منطقة عسير بوفاة حارس مرمى نادي أبها (الوديعة) السابق مدرب الحراس الشهير سعيد سالم التركي، المعروف بـ((زمران))، الذي بدأ حياته الرياضية حارس مرمى في نادي الصديق، قبل دمجه مع نادي الفاروق تحت مسمى نادي الوديعة (أبها حاليا).
والفقيد شقيق اللاعبين مبخوت التركي، وحارس مرمى المنتخب السعودي ونادي النصر مبروك التركي.
وبعد اعتزاله لعب كرة القدم، اتجه الراحل إلى تدريب حراس مرمى النادي، والكشف عن الموهوبين في منطقة عسير، لتدعيم صفوف ناديه، واستمر في عمله مدرب حراس، ثم مدربا للفئات السنية سنوات طويلة، قبل أن يهجر الرياضة في السنوات الأخيرة بعد مرضه الذي لازمه حتى وفاته اليوم.
وقد عرف عن الفقيد وفاؤه الكبير لناديه ورياضي منطقة عسير ومحبيه، ومن ارتبط معهم بعلاقة صداقة أو معرفة طوال حياته.
زمران في سطور
- بدأ مشواره بنادي الصديق
- حمى مرمى الوديعة (أبها) بعد دمج الصديق والفاروق
- أشرف على تدريب حراس المرمى بناديه سنوات طويلة
- أعتبر واحدا من أهم كشافي المواهب بعسير
- تولى تدريب الفئات السنية في أبها عدة سنوات
- عرف عنه الوفاء مع زملائه والصدق في تعامله مع الآخرين
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