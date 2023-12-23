النموذجي ينتفض ويسقط التعاون
التاريخ
12/23/2023 2:15:27 PM
(MENAFN
- Al Watan) استعاد الفتح توازنه في دوري روشن السعودي للمحترفين، وأوقف نزيفه النقطي، بتغلبه على مضيفه التعاون 1/3، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي التعاون، لحساب الجولة الـ18 للدوري، معيدا في نفس الوقت مضيفه إلى دوامة التفريط النقطي، سجل للنموذجي سالم النجدي ((30))، وسعيد الشرفاء ((35، 45+2))، وللسكري جواو بيدرو ((90+4))، وأهدر أشرف المهديوي ضربة جزاء للذئاب ((90+7))، ليرفع الفتح رصيده إلى 28 نقطة، وظل التعاون على 34 نقطة.
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