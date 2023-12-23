Xblades Racing بطلا للدرون
التاريخ
12/23/2023 2:15:26 PM
(MENAFN
- Al Watan) اختتم نهائي دوري أبطال طائرات الدرون 2023، الذي استضافته الهيئة الملكية لمحافظة العلا، في مدرج بلدة العلا القديمة، وحقق الحدث الرياضي نجاحًا كبيرًا مع العرض المميز الذي قدمه 16 من أفضل طياري الدرون في العالم، حيث جاء في المقدمة فريق (XBlades Racing) البريطاني، بقيادة (MinChan Kim)، وشهدت البطولة مشاركة أفضل 4 فرق في دوري بطولة طائرات الدرون.
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