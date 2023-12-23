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Xblades Racing بطلا للدرون

12/23/2023 2:15:26 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتم نهائي دوري أبطال طائرات الدرون 2023، الذي استضافته الهيئة الملكية لمحافظة العلا، في مدرج بلدة العلا القديمة، وحقق الحدث الرياضي نجاحًا كبيرًا مع العرض المميز الذي قدمه 16 من أفضل طياري الدرون في العالم، حيث جاء في المقدمة فريق (XBlades Racing) البريطاني، بقيادة (MinChan Kim)، وشهدت البطولة مشاركة أفضل 4 فرق في دوري بطولة طائرات الدرون.

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