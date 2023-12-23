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7 سعوديين في بولو الصحراء

12/23/2023 2:15:26 PM
(MENAFN- Al Watan) يشارك 7 فرسان سعوديين للبولو في بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، التي تقام في نسختها الثالثة على رمال الصحراء في حلبة فريدة من نوعها، على ملعب قرية الفروسية في العلا خلال الفترة من الـ17 وحتى الـ20 من يناير المقبل بمشاركة 8 فرق عالمية.
ويمثل الفرسان السعوديون، الأمير سلمان بن منصور بن ناصر، والأمير سلطان بن خالد الفيصل، وعبدالمحسن الحكير، وإبراهيم الحربي، ومحمد العظم، وسلمان القحطاني، ونور أبو خضرة.

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