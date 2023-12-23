7 سعوديين في بولو الصحراء

(MENAFN
- Al Watan) يشارك 7 فرسان سعوديين للبولو في بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، التي تقام في نسختها الثالثة على رمال الصحراء في حلبة فريدة من نوعها، على ملعب قرية الفروسية في العلا خلال الفترة من الـ17 وحتى الـ20 من يناير المقبل بمشاركة 8 فرق عالمية.
ويمثل الفرسان السعوديون، الأمير سلمان بن منصور بن ناصر، والأمير سلطان بن خالد الفيصل، وعبدالمحسن الحكير، وإبراهيم الحربي، ومحمد العظم، وسلمان القحطاني، ونور أبو خضرة.
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