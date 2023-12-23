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هل شاهدت القلب النووي لكاسحات الجليد ريتم-200

12/23/2023 2:15:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت شركة "روساتوم" الحكومية الروسية تصنيع هيكل المفاعل النووي الثاني لكاسحة الجليد النووية الروسية المستقبلية "تشوكوتكا"، لتكمل بنجاح إنتاج هذه المعدات لسلسلة من الجيل الجديد من السفن المحلية التي تعمل بالطاقة النووية، وأوضحت الشركة أنه تم الانتهاء من تصنيع الهيكل الثاني للمفاعل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "تشوكوتكا"، وهذا آخر مفاعل يصنعه المصنع بموجب العقد الحالي لتوريد منظومات الطاقة الخاصة بالسفن التي تعمل بالطاقة النووية من الجيل الجديد. وبذلك، أصبحت شركات القسم في الواقع "حزاما ناقلا" لإنتاج مفاعلات السفن الخاصة بالجيل الجديد من كاسحات الجليد الروسية"، وأكدت الشركة أنه "لم يسبق لأحد في العالم أن فعل مثل ذلك حتى الآن"، مشيرة إلى أنه بعد التحضير لعملية النقل، سيتم إرسال سفينة المفاعل إلى مصنع البلطيق في سانت بطرسبورغ.
المفاعل النووي من طراز "ريتم-200" لكاسحات الجليد النووية الروسية:

المفاعل النووي المكتمل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "تشوكوتكا" في محطة "زيو-بودولسك" لبناء

عمال يقومون بعملية اللحام في جزء من المفاعل النووي "ريتم-200"، وهو أحدث مفاعل لأسطول كاسحات

المفاعل النووي المكتمل "ريتم-200" لكاسحة الجليد

المفاعل النووي المكتمل "ريتم-200" لكاسحة الجليد

المفاعل النووي المكتمل "ريتم-200" لكاسحة الجليد

المفاعل النووي المكتمل "ريتم-200" لكاسحة الجليد

عامل يقوم باللحام في جزء من المفاعل النووي "ريتم-200".

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