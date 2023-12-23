هيئة الصحفيين بمكة تحتفي بيوم التطوع

(MENAFN
- Al Watan) نظمت هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بلجنة التطوع بالتعاون مع فريق الروائع التطوعي الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع تحت شعار عطاء متطوع بحضور مدير هيئة الصحفيين بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي ونائب مدير الفرع سعد المطرفي وعدد من الأعضاء والمسؤولين ونخبة من الإعلاميين والمتطوعين بمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة.
وأوضح الإحيوي خلال كلمته بالحفل بأن كافة الجهات بالمملكة تبذل جهودا كبيرة في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز هذا المفهوم في المجتمع لتحقيق أهداف الرؤية بالوصول الى المليون متطوع ومتطوعة مع نهاية عام 2030، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن أنشطة وفعاليات فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة لتحقيق أهداف هيئة الصحفيين السعوديين بصفة عامة وقدم شكره لشركاء النجاح بهذه الأمسية فريق الروائع التطوعي بقيادة شريفة الزهراني ومركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة وثانوية جعفر الصادق وهلال مجرشي ومصنع الشيخ راشد القرشي للعطور وشكر جميع من شرف الاحتفاء، كما تم عرض مشاهد صامتة لنماذج من الأعمال التطوعية في مجال الصحافة والإعلام وتقديم الاسعافات الأولية لرجال الهلال الأحمر ورعاية الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
وأوضحت نائبة المشرفة على لجنة التطوع بفرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة وقائدة فريق الروائع التطوعي أهمية دور المرأة كشريك في تنمية المجتمع ومشاركاتها الفعالة في الفعاليات البناءة، وأعربت عن اعتزازها بالعمل كنائبة بلجنة التطوع بهيئة الصحفيين بمنطقة مكة المكرمة وداعية الله التوفيق لها لمواصلة تقديم الأعمال الرائدةً، وتطرقت إلى أهمية الإعلام في إبراز الأعمال التطوعية ومشيرة إلى أن عدد أفراد فريق الروائع التطوعي منذ تأسيسه بلغ 6045 متطوع ومتطوعة ونفذ سلسلة من البرامج لخدمة مختلف شرائح المجتمع.
إلى ذلك أكد المشرف على لجنة الفروع بهيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة حجب العصيمي ونائب المشرف على اللجنة الثقافية عبدالله الذويبي ونائب المشرف على اللجنة الإعلامية أحمد الذبياني وعضو الهيئة بمكة عايد المالكي أهمية العمل التطوعي في العديد من القضايا بالمجتمع، وسردوا إيجابيات التطوع في زيادة تواصل الفرد مع الآخرين وتعزيز المهارات المهنية وصحة كبار السن والثقة في النفس.
وفي نهاية الحفل تم تكريم شركاء النجاح والتقطت الصور التذكارية مع المشاركين بالحفل.
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