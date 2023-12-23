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هيئة الصحفيين بمكة تحتفي بيوم التطوع

12/23/2023 2:15:26 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بلجنة التطوع بالتعاون مع فريق الروائع التطوعي الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع تحت شعار عطاء متطوع بحضور مدير هيئة الصحفيين بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي ونائب مدير الفرع سعد المطرفي وعدد من الأعضاء والمسؤولين ونخبة من الإعلاميين والمتطوعين بمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة.
وأوضح الإحيوي خلال كلمته بالحفل بأن كافة الجهات بالمملكة تبذل جهودا كبيرة في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز هذا المفهوم في المجتمع لتحقيق أهداف الرؤية بالوصول الى المليون متطوع ومتطوعة مع نهاية عام 2030، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن أنشطة وفعاليات فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة لتحقيق أهداف هيئة الصحفيين السعوديين بصفة عامة وقدم شكره لشركاء النجاح بهذه الأمسية فريق الروائع التطوعي بقيادة شريفة الزهراني ومركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة وثانوية جعفر الصادق وهلال مجرشي ومصنع الشيخ راشد القرشي للعطور وشكر جميع من شرف الاحتفاء، كما تم عرض مشاهد صامتة لنماذج من الأعمال التطوعية في مجال الصحافة والإعلام وتقديم الاسعافات الأولية لرجال الهلال الأحمر ورعاية الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
وأوضحت نائبة المشرفة على لجنة التطوع بفرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة وقائدة فريق الروائع التطوعي أهمية دور المرأة كشريك في تنمية المجتمع ومشاركاتها الفعالة في الفعاليات البناءة، وأعربت عن اعتزازها بالعمل كنائبة بلجنة التطوع بهيئة الصحفيين بمنطقة مكة المكرمة وداعية الله التوفيق لها لمواصلة تقديم الأعمال الرائدةً، وتطرقت إلى أهمية الإعلام في إبراز الأعمال التطوعية ومشيرة إلى أن عدد أفراد فريق الروائع التطوعي منذ تأسيسه بلغ 6045 متطوع ومتطوعة ونفذ سلسلة من البرامج لخدمة مختلف شرائح المجتمع.
إلى ذلك أكد المشرف على لجنة الفروع بهيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة حجب العصيمي ونائب المشرف على اللجنة الثقافية عبدالله الذويبي ونائب المشرف على اللجنة الإعلامية أحمد الذبياني وعضو الهيئة بمكة عايد المالكي أهمية العمل التطوعي في العديد من القضايا بالمجتمع، وسردوا إيجابيات التطوع في زيادة تواصل الفرد مع الآخرين وتعزيز المهارات المهنية وصحة كبار السن والثقة في النفس.
وفي نهاية الحفل تم تكريم شركاء النجاح والتقطت الصور التذكارية مع المشاركين بالحفل.

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