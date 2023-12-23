10 قصص ملهمة لذوي الهمم في جدة

(MENAFN
- Al Watan) استعرض 10 من شباب وفتيات المملكة من ذوي الإعاقة، قصص نجاحهم مهنيًا واجتماعيًا ورياضيًا وفنيًا، خلال احتفالية ((يوم البطل)) التي نفذها مستشفى عبداللطيف جميل بجدة، بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وبحضور ومشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة، وذوي الهمم وأسرهم، والكوادر الصحية والطبية.
واشتمل الحفل أركانًا مخصصة للتوعية والنصائح الصحية، ومعرضًا فنيًا شهد مشاركة 6 قطاعات ممثلة في: حرس الحدود بالمنطقة الغربية، والتأهيل الشامل من منطقة مكة المكرمة، وجمعية (جستر) للتربية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة، ومجتمع جميل، والعديد من مراكز الرعاية النهارية، والجمعيات الخيرية، واستكشف المعرض المواهب الفنية لذوي الإعاقة من الرسامين والموهوبين فنيًا ورياضيًا.
وأكد المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور يوسف عبدالرحمن، أن الاحتفالية تهدف إلى الاحتفاء بالأبطال المحاربين من ذوي الهمم، واستكشاف إمكانياتهم الكبيرة التي تصنع التميز، واستعراض قصص شخصيات حققت أهدافها ونجحت في مسيرتها الحياتية، لافتًا إلى أن رئيسة مجلس الإدارة ناجية جميل، ونائب الرئيس علاء حمزة، شددا على أن أصحاب الإعاقات هم أصحاب الحفل والبقية ضيوف.
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