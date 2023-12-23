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10 قصص ملهمة لذوي الهمم في جدة

12/23/2023 2:15:25 PM
(MENAFN- Al Watan) استعرض 10 من شباب وفتيات المملكة من ذوي الإعاقة، قصص نجاحهم مهنيًا واجتماعيًا ورياضيًا وفنيًا، خلال احتفالية ((يوم البطل)) التي نفذها مستشفى عبداللطيف جميل بجدة، بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وبحضور ومشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة، وذوي الهمم وأسرهم، والكوادر الصحية والطبية.
واشتمل الحفل أركانًا مخصصة للتوعية والنصائح الصحية، ومعرضًا فنيًا شهد مشاركة 6 قطاعات ممثلة في: حرس الحدود بالمنطقة الغربية، والتأهيل الشامل من منطقة مكة المكرمة، وجمعية (جستر) للتربية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة، ومجتمع جميل، والعديد من مراكز الرعاية النهارية، والجمعيات الخيرية، واستكشف المعرض المواهب الفنية لذوي الإعاقة من الرسامين والموهوبين فنيًا ورياضيًا.
وأكد المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور يوسف عبدالرحمن، أن الاحتفالية تهدف إلى الاحتفاء بالأبطال المحاربين من ذوي الهمم، واستكشاف إمكانياتهم الكبيرة التي تصنع التميز، واستعراض قصص شخصيات حققت أهدافها ونجحت في مسيرتها الحياتية، لافتًا إلى أن رئيسة مجلس الإدارة ناجية جميل، ونائب الرئيس علاء حمزة، شددا على أن أصحاب الإعاقات هم أصحاب الحفل والبقية ضيوف.

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