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تدشين مهرجان العسل برجال المع

12/23/2023 2:15:25 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن محافظ محافظة رجال ألمع الحسن عبدالخالق الحفظي ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل مهرجان العسل في موسمه الرابع عشر برجال ألمع وسط حضور كبير، وخصص بالمهرجان أركان خاصة بمنتجي العسل والنحالين والأسر المنتجة، إضافةً لأركان تم تخصيصها للإدارات الحكومية والتطوعية المشاركة، وسيستمر المهرجان لمدة 4 أيام بمركز الحبيل، كما شهد المهرجان استمرار أعمال لجنة فحص العسل لضمان عرض منتجات العسل النقي بالمهرجان. ويهدف المهرجان إلى دعم النحالين والمزارعين والأسر المنتجة. وشهد افتتاح المهرجان حفل أوبريت وكلمات افتتاحية وتكريم الجهات المشاركة والإعلاميين.
من جانبه أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل على أهمية المهرجانات والفعاليات التي تشجع المزارع والإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تهتم بهذه المهرجانات تعريفًا بالمنتجات المحلية ومساهمةً في التنمية المجتمعية.

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