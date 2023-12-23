Saturday, 23 December 2023 11:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لماذا يشعر مرضى كورونا بالضعف والإرهاق بعد الشفاء منه؟

12/23/2023 2:15:25 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة عن اللغز وراء عدم تحمل أداء التمارين الرياضية، والشعور بالإرهاق والتعب، وهو أحد أعراض الإصابة ‏بمرض "كوفيد-19" على المدى الطويل، ويساعد البحث الصادر عن جامعة ييل، والذي نشر الدراسة في مجلة الجمعية التنفسية الأوروبية، في فهم المضاعفات الناجمة عن "سارس-كوف-2".
وفي البحث الذي شارك فيه 55 متطوعا، اكتشف علماء أمريكيون أن صعوبات ممارسة الرياضة بعد فيروس "كورونا" المستجد، تنشأ من اضطراب امتصاص الأكسجين في أنسجة الجسم، وفقا لموقع "News am Medicine"، وأكد البحث أنه حتى في ظل وجود وظيفة القلب الطبيعية، ومستويات الأكسجين الكافية في الدم، فإن أنسجة العديد من الأشخاص لا تستطيع استخدام الأكسجين بكفاءة.
ضعف العضلات
ويقترح فريق الدراسة في المقابل، علاج ضعف العضلات، باستخدام الأدوية التي تحتوي على "البيريدوستيغمين" لتعزيز الصحة، كما أشاروا إلى أنه يمكن لمكملات الفيتامينات والمعادن الخاضعة للإشراف أن تعزز قدرات النشاط البدني، ويتماشى البحث الجديد مع مجموعة متزايدة من الأدلة، التي تشير إلى أن فيروس "كورونا" المستجد يمكن أن يكون له تأثيرات دائمة مختلفة على أجهزة الجسم المختلفة، وذلك بعد أن أبلغت الدراسات عن وجود أعراض مستمرة، مثل التعب، وضبابية الدماغ، ومشاكل في الجهاز التنفسي، حتى في المرضى الذين عانوا من التهابات أولية خفيفة.

MENAFN23122023000089011017ID1107651476

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث