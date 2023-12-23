تظاهرات في مدن وعواصم عالمية منددة بالعدوان على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) عواصم/PNN/شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الألمانية برلين، ومدينة ميلانو الإيطالية، وأوترخت الهولندية، ومانشستر البريطانية، ولوكسمبورغ، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة.



