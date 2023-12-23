تدشين مغارة الميلاد في بيت لحم الميلاد تحت الأنقاض

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/دشنت بلدية بيت لحم، والمجتمع المدني، تحت رعاية رئيس الوزراء، اليوم السبت، مغارة الميلاد "الميلاد تحت الأنقاض" في ساحة المهد بمدينة بيت لحم، لايصال الصوت الفلسطيني من مدينة المهد إلى العالم في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقالت وزيرة السياحة والاثار رولا معايعة، في كلمة نيابة عن رئيس الوزراء، "يطل علينا عيد الميلاد المجيد هذا العام ونحن نعيش بأصعب وأحلك الظروف والأوقات نتيجة ما يعانيه أهلنا في قطاع غزة المحاصر، وفي كافة مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية والقدس، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا".

وأضافت معايعه أن آلة البطش والقتل والاجرام تنفذ أمام أعين العالم، كإحدى أفظع المجازر والجرائم بحق شعب أعزل يحاول الدفاع عن وجوده وبقاءه وصموده على أرضه.

وأشارت إلى أن العالم يحتفل بعيد الميلاد المجيد، ومدينة الميلاد حزينة كئيبة متألمة، فأطفالها وشبابها ونسائها ورجالها يعتريهم الخوف والحزن والألم مما يجري، ومدينة المهد كباقي المدن الفلسطينية محاصرة بالكامل مغلقة حزينة لا يستطيع أحد الوصول إليها ولا الخروج منها، أهلها وشعبها بلا عمل وبلا أمل نتيجة تعطل وتوقف حركة السياحة الوافدة اليها والتي تشكل عصب الاقتصاد فيها.



وأضافت معايعة، أن مدينة المهد التي كانت تستقبل سنويا ملايين السياح والحجاج من كافة بقاع العالم، يقيمون في فنادقها ويتجولون في أزقتها وطرقاتها ويتسوقون من أسواقها ومتاجرها، واليوم تعيش حالة من الركود الشامل.



وأكدت أن الميلاد ليس بالاحتفالات وليس بالأنوار والشجرة والزينة، إنما باستقبال رسالة الميلاد في نفوس البشر وفي عقولهم وقلوبهم، وفي العمل على تحقيق هذه الرسالة بالدعوة للسلام، والدعوة لنبذ العنف والقتل والاجرام الذي تمارسة دولة الاحتلال، والدعوة للصلاة لكل المضطهدين والمظلومين والنازحين والمشردين من شعبنا.

وقالت معايعة: "من هنا ومن ساحة الميلاد أدعوا العالم لأن ينصروا الحق ويقفوا ضد الظلم، وأن يعملوا على إلزام حكومة الاحتلال بوقف إطلاق النار، والكف عن قتل الأطفال والنساء، والعمل على إحلال سلام عادل وشامل يضمن لشعبنا أن يحيا ككل شعوب الأرض بحرية وكرامة وعدل على أرضه، تحت رايته ليقيم عليها دولته المستقلة".

وأضافت: "ونحن نطلق اليوم هذا العمل الرمزي في بيت لحم فإن شعبنا على ثقة أن رسالة الميلاد التي أرسلها رسول السلام ستنتصر على الظلم والطغيان، حيث أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ورغم كل المعيقات والعراقيل تواصل العمل من أجل وقف العدوان وإحقاق حقوقنا وإنهاء الاحتلال من أجل نيل حريتنا".

من جانبه، قال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا: "هنا غزة حاضرة، فالمغارة ليسَت عادية فهي مدّمرة بفعل القصف، بينَ جدرانِها تحتضن العائلة المقدسة من خلال شكلها الذي يماثل خارطة غزة، والأطفال الّذين ارتقوا شهداء كالملائكة تنظر من السماء، وضوء المغارةِ هنا خافت جدا بسبب القصف والموت، وفي الوسط تحتضن مريم العذراء الطفل يسوع، مُعلَنة الحياة الجديدة للبشريةِ جمعاء".

وأشار إلى أن كلّ شيء استثنائي هذا العام، يحلّ عيد الميلاد المجيد في ظلّ ظروف صعبة جدا، راح ضحيتها الآلاف بين شهيد وجريح وتشريد المواطنين في غزة، وبيت لحم، ولأول مرة لا توضع شجرة الميلاد، ولن تضيء شوارع بيت لحم، وسيقتصر العيد على الشعائر الدينية فقط، هو التزامٌ أخلاقي ووطني، فشلال الدم يغيّب أيّ إمكانية للفرح.

وتابع: "كلي يقين بأنّ نجمة بيت لحم ستضيئ فوق غزة لتعطيها أملا ورجاء رغم الدمار، وتُعطيها حياة رغم الموت، فنحن الفلسطينيون أبناء الحياة، وسنبقى كذلك".

وتخلل الفعالية صلاة من أجل السلام في فلسطين مع إضاءة الشموع، وعرض ميدلي ميلادي وطني وأبريت "سلام بغزة".

وشارك في الفعالية، القائم بأعمال محافظ بيت لحم محمد طه، وسفير جمهورية مصر، وممثلي المؤسسات والاجهزة الامنية ورجال الدين.



