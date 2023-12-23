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هيئة تنظيم قطاع الاتصالات: استهداف متعمد لطواقم شركات الاتصالات في غزة

12/23/2023 2:14:06 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/نددت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات استهداف الطائرات الحربية الاسرائيلية لطاقم شركة الاتصالات الفلسطينية في مدينة خانيونس، خلال تأديتهم لاعمال الصيانة ومحاولتهم لاعادة خدمات الاتصالات والانترنت، ما أسفر عن وقوع اصابات في صفوف طواقمها.

كما ويستنكر المهندس ليث دراغمة
المدير التنفيذي للهيئة تعمد الاحتلال اعاقة عمل الطواقم واصراره على قطع الاتصالات على الرغم من التدخلات الاممية و الدولية، مشيرا أن الاحتلال من اليوم الاول يتنصل من مسؤولياته أمام المجتمع الدولي، ضاربا بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية.

ويؤكد دراغمة أن هناك سياسة ممنهجة ومتعمدة لعزل القطاع عن العالم الخارجي وتضييق الخناق على مواطنيه واعاقة وصولهم للخدمات الصحية والاغاثية في ظل استمرار القصف الهمجي.

كما حذرت الهيئة من توقف شركات الاتصالات عن تقديم الخدمات وعجزها عن اصلاح وصيانة الاضرار التي تتعرض لها الشبكات، وعلى كافة الجهات الدولية التدخل بشكل جدي وعاجل.

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