هيئة تنظيم قطاع الاتصالات: استهداف متعمد لطواقم شركات الاتصالات في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/نددت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات استهداف الطائرات الحربية الاسرائيلية لطاقم شركة الاتصالات الفلسطينية في مدينة خانيونس، خلال تأديتهم لاعمال الصيانة ومحاولتهم لاعادة خدمات الاتصالات والانترنت، ما أسفر عن وقوع اصابات في صفوف طواقمها.
كما ويستنكر المهندس ليث دراغمة
المدير التنفيذي للهيئة تعمد الاحتلال اعاقة عمل الطواقم واصراره على قطع الاتصالات على الرغم من التدخلات الاممية و الدولية، مشيرا أن الاحتلال من اليوم الاول يتنصل من مسؤولياته أمام المجتمع الدولي، ضاربا بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية.
ويؤكد دراغمة أن هناك سياسة ممنهجة ومتعمدة لعزل القطاع عن العالم الخارجي وتضييق الخناق على مواطنيه واعاقة وصولهم للخدمات الصحية والاغاثية في ظل استمرار القصف الهمجي.
كما حذرت الهيئة من توقف شركات الاتصالات عن تقديم الخدمات وعجزها عن اصلاح وصيانة الاضرار التي تتعرض لها الشبكات، وعلى كافة الجهات الدولية التدخل بشكل جدي وعاجل.
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