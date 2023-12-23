الاحتلال يقتحم ويطلق الرصاص تجاه منازل المواطنين في جلبون

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية جلبون شمال شرق جنين.
وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وشنت حملة تمشيط وتفتيش داخل أحياء القرية، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.
وأضاف، أنه سبق الاقتحام إطلاق قوات الاحتلال الرصاص تجاه المنازل، إضافة إلى القنابل الضوئية في أحياء القرية، من داخل مستوطنة "ميراف" الجاثمة عنوة على أراضي القرية.
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