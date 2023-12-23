الاحتلال يقتحم ويطلق الرصاص تجاه منازل المواطنين في جلبون

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية جلبون شمال شرق جنين.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وشنت حملة تمشيط وتفتيش داخل أحياء القرية، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

وأضاف، أنه سبق الاقتحام إطلاق قوات الاحتلال الرصاص تجاه المنازل، إضافة إلى القنابل الضوئية في أحياء القرية، من داخل مستوطنة "ميراف" الجاثمة عنوة على أراضي القرية.



