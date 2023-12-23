شيء آخر بالقلعة معرض للفن المعاصر في عبق التراث المصري

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

القاهرة – تنتهي غدا السبت فاعليات المعرض الدولي“شيء آخر بالقلعة” الرائد للفن المعاصر في نسخته الثالثة، وهو حدث ثقافي استثنائي شهدته قلعة صلاح الدين التاريخية في مدينة القاهرة، واستمرت فاعلياته على مدار شهر كامل خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 23 ديسمبر 2023.

شارك في المعرض فنانين برازيليين للتعبير عن عدد من الموضوعات عبر أنواع مختلفة من الفنون، حيث يستعرض المعرض في دورته الثالثة، النتاجات الفنية المعاصرة لفنانين مصريين وعالميين من خلال احتفال فني عالمي.

التقت وكالة الأنباء العربية البرازيلية“ANBA” الفنانة البرازيلية، Monica Hirano، والتي تقود فريق يضم 4 برازيل ٌ بر ازيل ين وآخرين أحدهما أسباني والثاني إنجليزي، ضمن 20 منسقا وأكثر من 150 فنان يمثلون 36 دولة حول العالم.

Monica Hirano المنسق للفريق البرازيلي المشاركة في معرض شيء آخر بالقلعة

وقالت Hirano إن المعرض يسلط الضوء على دور الفنون في توحيد الشعوب من مختلف الجنسيات والبلاد، وهو شكل من أشكال التعبير ولغة عالمية تربط الناس فوق جميع الأيديولوجيات، بغض النظر عن دياناتهم وأعراقهم وقيمهم السياسية، ويجمع بين جميع الطاقات الإيجابية في العالم ويساعدنا في إعادة النظر في أولوياتنا كبشر وكفنانين.

وأوضحت أنها شاركت في الدورة السابقة للمعرض عام 2018، وهناك تطور كبير في المعرض سواء على مستوي التنظيم أو على مستوي عدد المشاركين، كما أن إقامة المعرض في قلعة صلاح الدين الأيوبي التاريخية في قلب القاهرة له معني ومردود جيد، حيث يسمح للفنانين بعرض أعمالهم أمام أكثر من 20 ألف زائر يوميا، وبالتالي يجعل المعرض معبر عن دور الفن في التعبير عن التراث وتاريخ الشعوب بأساليب الفن المعاصر، لمواجهة محاولات دول الغرب طمس الهوية الأصلية لشعوب العالم.

وأضافت أن الذكاء الاصطناعي يعبر فقط عن هوية مدخل البيانات، ولا يعبر عن الشعوب الأصلية، ونحن نسعى من خلال الفنون المتنوعة المشاركة في معرض“شيء آخر بالقلعة” التعبير عن الهوية عن طريق الفن.

وأكدت علي ان الفريق الذي يعمل معها يضم (Anna Bolta Pasco، Alberto Pereira، Room View، Silvana Mendes، Vinicius Couto، Lrini Kalaitzidi)، وكل واحد منهم يعبر عن التراث الخاص بالشعوب بطريقته الخاصة، وعلي سبيل المثال يقوم Alberto بالتعرف علي الغذاء الخاصة بمشتري الفنون وزوار المعرض، وإعداد قائمة بالطعام خاصة بالمشاركين، دون النظر إلي أعراقهم وأجناسهم، كما تقوم Silvana بتغذية اليات الموسيقية بالفن الأصلي للشعوب لمواجهة بدلا من ترك الذكاء الاصطناعي يسيطر ويمحو هوية الشعوب،، ووضع صورة للمشاهير السمر علي اللوحات الفنية المعروفة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

المعرض يقام بالشراكة بين درب 1718 وشركة القلعة لإدارة الأصول، مما يعزز مكانة القاهرة كمركز ثقافي وفني في المنطقة والتي طالما كانت محط أنظار محبي الفنون في الشرق الأوسط والعالم على مر العصور.





Monica Hirano Monica Hirano