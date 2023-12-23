القسام تُعلن إيقاع مزيد من الخسائر بصفوف الاحتلال

القسام تُعلن إيقاع مزيد من الخسائر بصفوف الاحتلال
التاريخ
12/23/2023 10:10:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خان يونس واشتعال النيران فيها.
كما أعلنت استهداف جنديين إسرائيليين بقذيفة "آر بي جي" في خان يونس، أدت لمقتلهما على الفور وتحولهما إلى أشلاء.
MENAFN23122023000208011052ID1107651324
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.