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القسام تُعلن إيقاع مزيد من الخسائر بصفوف الاحتلال

12/23/2023 10:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خان يونس واشتعال النيران فيها.


كما أعلنت استهداف جنديين إسرائيليين بقذيفة "آر بي جي" في خان يونس، أدت لمقتلهما على الفور وتحولهما إلى أشلاء.


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