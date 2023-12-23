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القسام : هكذا فجّرنا قوة اسرائيلية وقتلنا جميع افرادها

12/23/2023 10:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام في بيان مساء اليوم السبت : " تمكن مجاهدونا من إيقاع 4 جيبات لقيادة العدو في كمين محكم في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة حيث قاموا بتفجير حقل مركب من العبوات المضادة للأفراد والدروع بهم ما أدى إلى سحق القوة ومقتل جميع أفرادها، كما تم تدمير دبابة صهيونية هرعت إلى المكان بقذيفة "الياسين 105" واستهداف قوات النجدة والإخلاء بمنطقة العملية بمنظومة الصواريخ "رجوم" وقذائف الهاون من العيار الثقيل، وشوهدت طائرات وسيارات الإسعاف الصهيونية تنقل القتلى من المكان " .

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