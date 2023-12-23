Saturday, 23 December 2023 07:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأردن استورد 325.4 ألف برميل نفط خلال أول اسبوعين من الشهر الحالي

12/23/2023 10:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت أرقام رسمية، أن الأردن استورد من العراق، خلال أول 18 يوماً من الشهر الحالي 397 ألف و 325 برميل نفط خام.


وأشارت الأرقام التي حصل عليها "الوكيل الاخباري" أن الشهر الماضي لم تزد مستوردات الأردن من النفط العراقي عن ( 109 آلاف و 857 برميل، ذلك بسبب الاضطرابات الأمنية التي كانت على الحدود.

وكان مصدر مطلع أسرّ "لموقع الوكيل" أن عمليات توريد النفط العراقي للأردن تم استئنافها مطلع الشهر الحالي، بعد توقف دام قرابة شهرين، على إثر قيام فصائل بإغلاق الحدود احتجاجاً على حرب غزة.


ووفقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الأردن والعراق، فإن معدل التصدير اليومي يصل إلى 15 ألف برميل، بمجموع يبلغ 450 ألف برميل خلال الشهر، وبسعر تفضيلي يقل بـ 16 دولاراً عن السعر العالمي .

MENAFN23122023000208011052ID1107651322

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث