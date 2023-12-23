الأردن استورد 325.4 ألف برميل نفط خلال أول اسبوعين من الشهر الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت أرقام رسمية، أن الأردن استورد من العراق، خلال أول 18 يوماً من الشهر الحالي 397 ألف و 325 برميل نفط خام.



وأشارت الأرقام التي حصل عليها "الوكيل الاخباري" أن الشهر الماضي لم تزد مستوردات الأردن من النفط العراقي عن ( 109 آلاف و 857 برميل، ذلك بسبب الاضطرابات الأمنية التي كانت على الحدود.

وكان مصدر مطلع أسرّ "لموقع الوكيل" أن عمليات توريد النفط العراقي للأردن تم استئنافها مطلع الشهر الحالي، بعد توقف دام قرابة شهرين، على إثر قيام فصائل بإغلاق الحدود احتجاجاً على حرب غزة.



ووفقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الأردن والعراق، فإن معدل التصدير اليومي يصل إلى 15 ألف برميل، بمجموع يبلغ 450 ألف برميل خلال الشهر، وبسعر تفضيلي يقل بـ 16 دولاراً عن السعر العالمي .