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رئيس الديوان الملكي يلتقي مجلس محافظة العاصمة

12/23/2023 10:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، رئيس وأعضاء مجلس محافظة العاصمة.
وقام العيسوي بنقل تحيات جلالة الملك للحضور واعتزاز جلالته بجميع الأردنيين.
واستعرض، في كلمة له مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المكثفة والمتواصلة، التي يبذلها من أجل نصرة الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، والدفع لوقف الحرب الظالمة على قطاع غزة.
وأكد العيسوي أن الأردن بقيادة جلالة الملك، يبذل، ومنذ بدء العدوان الغاشم على قطاع غزة، جهودا إقليمية ودولية مكثفة ومتواصلة من أجل وقف هذا العدوان وضمان مواصلة تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للأهل في غزة.

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