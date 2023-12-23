انتشال 12 شهيداً جميعهم نساء وأطفال من أنقاض منزل في جباليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتشل رجال الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم، جثث 12 شهيداً، جميعهم نساء وأطفال، من منزل عائلة البرش، الذي قصفه الاحتلال، في جباليا شمال قطاع غزة.
وكان قد شن جيش الاحتلال قصفاً مكثفاً على شمال قطاع غزة، إثر رشقة صاروخية أطلقتها المقاومة باتجاه البلدات الإسرائيلية.
وشنت المقاومة قصفاً صاروخياً من القطاع استهدف بلدة كفار عزة بغلاف غزة.
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