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انتشال 12 شهيداً جميعهم نساء وأطفال من أنقاض منزل في جباليا

12/23/2023 10:10:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتشل رجال الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم، جثث 12 شهيداً، جميعهم نساء وأطفال، من منزل عائلة البرش، الذي قصفه الاحتلال، في جباليا شمال قطاع غزة.
وكان قد شن جيش الاحتلال قصفاً مكثفاً على شمال قطاع غزة، إثر رشقة صاروخية أطلقتها المقاومة باتجاه البلدات الإسرائيلية.


وشنت المقاومة قصفاً صاروخياً من القطاع استهدف بلدة كفار عزة بغلاف غزة.


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