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الخارجية تصدر بياناً حول جريمة قتل اردني في المانيا

12/23/2023 10:10:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د. سفيان القضاة بأن الوزارة تتابع حادثة وفاة مواطن أردني في مدينة هامبورغ الألمانية.
وأوضح السفير القضاة بأن مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في برلين تتابعان مع السلطات الألمانية المختصة التحقيقات بهذه الحادثة المؤسفة للوقوف على مجرياتها والتي لم تنتهي منها لغاية الآن. وأضاف بأن السفارة الأردنية في برلين بدأت باتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة والمتعلقة بنقل الجثمان الى الاْردن وبالتنسيق مع ذوي المرحوم.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

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