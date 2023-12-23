رغم الفوز بالبرونزية.. لاعبو الأهلي يتحسرون على عدم التأهل لنهائي كأس العالم للأندية

حقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه لكن حسرة عدم بلوغ المباراة النهائية لم تفارق لاعبيه بعد التفوق 4-2 على أوراوا رد دياموندز الياباني في مباراة متقلبة الجمعة.

وتقدم الأهلي بطل مصر وأفريقيا بفارق هدفين على بطل آسيا الذي تعادل بعدما سجل هدفين قرب الاستراحة وفور بداية الشوط الثاني قبل أن يستعيد تقدمه بفارق هدفين.

وكان الأهلي قد أهدر العديد من الفرص في الخسارة 2-صفر أمام فلومينينسي البرازيلي في الدور قبل النهائي ليهدر فرصة التأهل للنهائي في النسخة الأخيرة لكأس العالم للأندية التي تقام بمشاركة سبعة فرق قبل انطلاق النسخة الموسعة بمشاركة 32 فريقا في أمريكا عام 2025.

وقال محمد الشناوي حارس الأهلي إن البطولة الحالية كانت الأسهل للوصول للمباراة النهائية.

وأبلغ القائد الشناوي محطة شركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) "طموحنا كان بلوغ النهائي وكنا قريبين".

وأضاف عن الخسارة 2-صفر من فلومينينسي في قبل النهائي "نتعرض لضغط كبير في الفترة الماضية لكن كنا في قمة تركيزنا وهدفنا كان العودة بميدالية. أهدرنا كثيرا في المباراة الماضية.

واتفق إمام عاشور، الفائز بجائزة رجل المباراة أمام أوراوا، مع الشناوي حول أن الأهلي جاء إلى السعودية على أمل الوصول النهائي.

وقال بعد اللقاء "جئنا إلى هنا للعب على ميدالية وكنا نريد إسعاد الجماهير بالوصول للنهائي".

وبات تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية مشهدا معتادا للجيل الحالي الذي حقق المركز الثالث للمرة الثالثة في آخر أربع نسخ.

وكان الأهلي قد تفوق 4-صفر على الهلال السعودي ليحقق البرونزية للمرة الأخيرة عام 2021 ووقتها سجل المدافع ياسر إبراهيم هدفين قبل أن يكرر احتفاله ويفتتح التسجيل أمام أوراوا اليوم.

وقال ياسر عقب المباراة "الفوز معنوي. تحدثنا سويا قبل المباراة أن هدفنا تحقيق ميدالية... لم نكن موفقين في المباراة الماضية. كنا نود التأهل للنهائي ونحقق ما لم يحدث من قبل للأهلي لكننا أغلقنا هذه الصفحة ولم يكن يصح العودة دون ميدالية".

وأرجع جانب من جماهير الأهلي والنقاد الرياضيين عدم بلوغ فريق المدرب مارسيل كولر لعدم وجود مهاجم صريح في التشكيلة.

واعتمد كولر، الذي أصبح ثالث مدرب يقود الأهلي لميدالية برونزية بعد مانويل جوزيه عام 2006 وبيتسو موسيماني عام 2020 و2021، على محمود عبد المنعم (كهربا) في مركز المهاجم بسبب عدم ظهور الفرنسي أنتوني موديست بمستوى لائق وافتقاره للجاهزية قبل أن يطرد بعد مشاركته كبديل أمام الاتحاد في الفوز 3-1 ويتم إيقافه لمباراتين لتقتصر مشاركته في البطولة على بضع دقائق.

لكن ياسر أكد أن لاعبي الفريق يقدرون المسؤولية الواقعة عليهم.

وقال "أي لاعب يشارك في المركز المهاجم أو الجناح يستطيع أن يؤدي. الأهلي لا يقف على أي شيء.

"اللاعبون لديهم المسؤولية ويتحملونها في الأوقات الصعبة. كهربا كان جيدا وطاهر أيضا. هذا أمر لا نستطيع التحدث عنه".

وأكد محمد هاني على رغبة الفريق في تحقيق ميدالية في البطولة وعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي بعد خسارة البرونزية أمام فلامنجو البرازيلي.

وأضاف لحساب فريقه على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) "الجيل الحالي طموح للغاية. هذا جيل لا يتكرر كثيرا. هذا الجيل لا يشبع من البطولات.

"نتأهل لكأس العالم وطموحنا الظهور بأداء (قوي) أمام أي فريق حتى لو كان أوروبيا.

"كنا نريد التأهل للنهائي وكان الأمر بين أيدينا ولو سجلنا أي فرصة من الفرص (أمام فلومينينسي) كان ليتغير شكل المباراة... نحن راضون بالمركز الثالث".

وقال علي معلول إن هدف الأهلي كان اجتياز قبل النهائي بعد ست محاولات فاشلة.

وأبلغ حساب الأهلي على (إكس) "توجنا بالبرونزية على المجهود الكبير الذي قدمناه في المباريات السابقة.

"الأهلي على منصة التتويج اليوم وإن شاء الله يكون موجود دائما على منصات التتويج".

وبالبرونزية الرابعة يصبح الأهلي ثالث أكثر الأندية صعودا لمنصة التتويج بعد ريال مدريد (خمسة ميداليات ذهبية) وبرشلونة (ثلاث ميداليات ذهبية وأخرى فضية).

ويتفوق الأهلي في عدد الصعود على منصة التتويج على بايرن ميونيخ وكورنثيانز البرازيلي ولكل منهما ذهبيتان.



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