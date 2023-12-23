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كتائب القسام تعلن إيقاع 4 جيبات إسرائيلية في كمين وقتل جميع أفرادها

12/23/2023 10:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، إيقاع أربع "جيبات" إسرائيلية في كمين محكم وقتل جميع أفرادها في وسط غزة، ولم يتأكد النبأ من مصدر مستقل.

وقالت القسام، في منشور أوردته إذاعة الأقصى عبر حسابها على منصة "إكس" اليوم، إن عناصرها تمكنوا من إيقاع أربع جيبات للقيادة الإسرائيلية في كمين محكم في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

واشارت إلى تفجير حقل مركب من العبوات المضادة للأفراد والدروع بهم ما أدى إلى مقتل جميع أفرادها، كما تم تدمير دبابة إسرائيلية هرعت إلى المكان بقذيفة الياسين 105.

ولفتت إلى استهداف قوات النجدة والإخلاء بمنطقة العملية بمنظومة الصواريخ "رجوم" وقذائف الهاون من العيار الثقيل، وشوهدت طائرات وسيارات الإسعاف الإسرائيلية تنقل القتلى من المكان.


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