بشرط جزائي 130 مليون يورو ..نابولي يمدّد عقد أوسيمين حتى 2026

وقّع المهاجم النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين عقداً جديداً مع نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم حتى عام 2026، بحسب ما أعلن النادي الجنوبي السبت.

وكتب نابولي في حساباته الرسمية "فيكتور ونابولي سوياً حتى 2026"، تعليقاً على صورة للاعب الذي كان مرشّحاً للانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

ولم يكشف نابولي أية تفاصيل حول العقد الجديد لهداف الدوري الموسم الماضي، لكن الصحف المحلية أشارت إلى بند جزائي يبلغ بين 120 و130 مليون يورو لدى فسخ عقده.

وكان العقد السابق لأوسيمين ينتهي في يونيو 2025، وأثير جدل كبير في إيطاليا حول تجديده منذ إحراز نابولي لقب الدوري الإيطالي الأول في ثلاثة عقود.

سجّل أوسيمين 26 هدفاً الموسم الماضي تحت إشراف المدرب السابق لوتشانو سباليتي، في ظل أسلوبٍ خطَف أنفاس القارة العجوز للمرة الأولى منذ عهد الأسطورة الراحل الأرجنتتيني دييغو مارادونا.

وسجّل أوسيمين 67 هدفاً في 118 مباراة لنابولي منذ انتقاله من ليل الفرنسي عام 2020.

لكن نابولي يرزح راهناً بفارق 14 نقطة عن إنتر متصدر الدوري، وهو يلاقي روما في مباراة قوية السبت، بعد خروجه من مسابقة الكأس برباعية موجعة أمام فروزينوني.

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