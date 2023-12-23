النصر يقتنص فوزا ثمينا من الصقور في الوقت القاتل

اقتنص النصر فوزا ثمينا من الإمارات في الوقت القاتل، بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد، مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، لحساب الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، وتقدم الصقور بالهدف الأول في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بواسطة الاسباني ألكاسير رغم أنه لعب منقوصا من لاعب منذ الدقيقة 27، ثم عادل العميد عن طريق رأسية مدافعه جوستافو أليكس في الدقيقة 89

ثم أضاف الإيطالي مانولو غابياديني الهدف الثاني في الوقت القاتل من المباراة (دقيقة 96) من ضربة جزاء،وبفضل هذا الفوز الثمين رفع النصر رصيده إلى 15 نقطة، فيما تعقدت وضعية الصقور في المركز الأخير بـ5 نقاط.

جاءت المباراة بطيئة رغم أفضلية النصر على مستوى الاستحواذ

والتحكم في وسط الملعب والتفوق في خلق الفرص التي ضاعت اثنتين منها من أقدام جشك والكولومبي كيفن في الدقيقتين 8 و15، في المقابل أحكم "الصقور"

التغطية الدفاعية ورد على محاولات النصر بهجمة خطرة لم يحسن استغلالها المهاجم الاسباني ألكاسير في الدقيقة 20.

وحاول النصر فرض سيطرته على مجريات الشوط الأول بعد طرد سالم علي لاعب الإمارات في الدقيقة 27، إلا أنها جاءت عقيمة وافتقد النجاعة الهجومية بسبب بطء الانتقال بالكرة، فيما واصل "الصقور"

اعتماد سلاح الهجمات المرتدة التي أثمرت الهدف الأول بواسطة ألكاسير في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، لعب النصر بثقله في الهجوم محاولا فك شفرة دفاع الصقور الذي تراجع بكامل لاعبيه إلى منطقته مع التركيز على الهجمات المرتد،

وكان قريبا من مفاجأة العميد بهدف ثان لكن حارس المرمى عبد الله التميمي تألق في وجه السنوسي الهادي (ق55).

ومع مرور لعب النصر بجميع أسلحته الهجومية وفرض سيطرة واضحة على مجريات الشوط الثاني ونجح في قلب تأخره إلى فوز ثمين في الدقائق الأخيرة.

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