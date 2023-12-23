وست هام يعمق جراح مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Al-Bayan)
اقتنص يست هام يونايتد فوزا ثمينا من ضيفه مانشستر يونايتد 2 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وحسم وست هام الفوز في الشوط الثاني حيث تقدم جارود باوين بهدف في الدقيقة 72 ثم أضاف الغاني محمد قدوس الهدف الثاني في الدقيقة 78.
الفوز رفع رصيد وست هام إلى 30 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين عن مانشستر صاحب المركز الثامن.
واستمرت كبوة مانشستر يونايتد، حيث لم يعرف الفريق طعم النصر في أخر أربع مباريات على مستوى كافة المسابقات.
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