الجزيرة يواصل نتائجه الإيجابية ويتجاوز حتا بثلاثية

حقق الجزيرة فوزا ثمينا على ضيفه حتا 3-1

في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين والذي قدم خلاله الفريقان مباراة متوسطة الأداء مع افضلية "فخر أبوظبي" الذي نجح في تحقيق فوزه الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى 20 نقطة، فيما بقى حتا برصيد 5 نقاط، وكانت المواجهة قد شهدت طرد لاعب الجزيرة البديل مبارك بنزامة في الجزء الأخير من اللقاء.

ومنذ انطلاق اللقاء لعب الجزيرة بأسلوبه الهجومي المعتاد للنيل من شباك حتا الذي أعتمد على دفاع المنطقة والهجمات المرتدة، وتمكن صاحب الأرض من فرض سيطرته وشكل ضغطا مكثفا على مرمى مضيفه حتى نجح في ترجمة جهوده بالهدف الأول الذي احرزه كايكوي سواريس مدافع حتا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 13، وبعدها لاحت أكثر من فرصة للاعصار الذي نجح في بلوغ المنطقة الخطرة للجزيرة لكن عناصره الهجومية لم تتعامل مع الفرص المتاحة بشكل جيد، في الوقت الذي لم يتوقف فيه الجزيرة عن مواصلة هجومي المكثف والذي أنتج عنه إضافة الهدف الثاني بتهديفة من فرناندو لوكاس في الدقيقة 41 أنتهت عليه أحداث الشوط الأول.

وخلال الحصة الثانية، واصل الجزيرة تفوقه مع نشاط هجومي أكبر لحتا الذي سعى لتعديل النتيجة، وهدد مرمى على خصيف بأكثر من كرة ابرزها تهديفة خالد الأصبحي والتي تصدى لها على خصيف ببراعة، بينما قلت الفاعلية الهجومية للجزيرة رغم سيطرته على الكرة، ومع تقدم دقائق اللعب ضاعف حتا من جهوده وهجومه نجح في تقليص الفارق بهدف البديل علي عيد في الدقيقة 80، وبعد الهدف بدقائق أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الجزيرة مبارك بنزامة بعد منحه البطاقة الصفراء الثانية، الشي الذي شجع حتا على مضاعفة هجومه لإدراك التعادل ولكن علي مبخوت عزز تقدم الجزيرة بالهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الزمن الرسمي والذي أنتهت عليه المواجهة.

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