مهرجان دبي للتسوق يطلق عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية»

بدأ العد التنازلي رسمياً لانطلاق عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية» في مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم في مهرجان دبي للتسوق 2024، حيث تصل التخفيضات إلى 90 % على العلامات التجارية المفضلة لديكم في جميع أنحاء المدينة.

ودعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة زوار مهرجان دبي للتسوق ألا يفوتوا عرض التخفيضات الحصري والمحدود من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً يوم الثلاثاء 26 ديسمبر، والذي يوفر للمتسوقين فرصة الحصول على صفقات لا مثيل لها، حيث يمكنهم شراء العديد من المنتجات بأسعار مخفضة والتي تشمل الإلكترونيات والأزياء ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية وغيرها، في مراكز التسوق الشهيرة التابعة لماجد الفطيم، والتي تتضمن «مول الإمارات» و«سيتي سنتر مردف» و«سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر معيصم» و«سيتي سنتر الشندغة» و«ماي سيتي سنتر البرشاء».

وتشمل العلامات التجارية المشاركة في هذا العرض «المخلط للعطور» و«سي بي 2» و«جيوردانو» و«رد تيب» و«ذا رد كاربيت» و«ليغو» وغيرها الكثير.

وسواء رغب الزوار في شراء أحدث الأجهزة الإلكترونية أم منتجات الموضة العصرية أم مستحضرات التجميل الفاخرة أم الأثاث المنزلي الأنيق، يعد عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية» بتجربة تسوق مميزة بأسعار لا مثيل لها.

وإضافة إلى التخفيضات التي تصل إلى 90 %، يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر المشاركة في سحب «12 ساعة من التخفيضات الحصرية» للفوز بمليون نقطة من «شير» لفرصة الفوز بمليونير شير. ولدخول السحب والفوز بالنقاط والجوائز القيمة، يمكن مسح إيصالات الشراء إلكترونياً عبر تطبيق «شير».

وقالت المؤسسة إن كل ما على الزوار والمتسوقين فعله هو أن يكونوا أعضاء في برنامج «شير» التابع لمراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم ويمكنهم مسح الإيصالات ضوئياً بقيمة إجمالية لا تقل عن 300 درهم إما أن تكون فردية أو تراكمية من خلال تطبيق «شير».

وهذا ليس كل شيء! من خلال المشاركة في «12 ساعة من التخفيضات الحصرية»، سيكونون من المؤهلين للدخول في سحب «أكبر جائزة لهذا العام»، حيث يمكنك الفوز بمليون درهم نقداً. إنها فرصة العمر، وهي في انتظار الزوار في مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم.

وأضافت المؤسسة إن على الزوار أن يستعدوا للانطلاق في مغامرة تسوق مذهلة لا مثيل لها. تعتبر 12 ساعة من التخفيضات الحصرية في مهرجان دبي للتسوق لعام 2024 بمثابة مكافأة التسوق النهائية. لا تفوتوا فرصة الحصول على التخفيضات الاستثنائية والعروض المذهلة والفوز بجوائز رائعة.

ويمكن الاستمتاع بتجربة ترفيهية ومغامرات استثنائية للجميع كل يوم مع الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق من 8 ديسمبر 2023 وحتى 14 يناير 2024، استمتعوا بالطقس المنعش ورؤية مدينة دبي في أفضل حلة لها خلال أروع وقت في السنة. وتنتظركم خلال المهرجان العديد من المغامرات المشوقة، والتجارب الرائعة، والأنشطة الترفيهية الاستثنائية على مدار 38 يوماً. ويعدكم مهرجان دبي للتسوق بتقديم أفضل التجارب في التسوق، والتي تضم العروض والتخفيضات الهائلة والأسواق والمعارض المؤقتة التي تقدم منتجات لعلامات تجارية محلية حصرية وأخرى عالمية فاخرة، وغيرها من العروض الترويجية التي يفضلها عشاق التسوق.



