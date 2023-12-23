وقوع 4 جيبات صهيونية في كمين بجحر الديك

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- Khaberni) خبرني - أعلنت كتائب عز الدين القسام عن قتل جميع أفراد 4 جيبات عسكرية في كمين محكم بجحر الديك شمال قطاع غزة وذلك بتفجير حقل عبوات مضادة للأفراد والدروع.
وأضافت الكتائب وهي الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها دمروا دبابة هرعت إلى المكان بقذيفة "الياسين 105" واستهدفت قوات نجدة وإخلاء بمنطقة العملية.
وأشارت كتائب القسام إلى أن طائرات وسيارات الإسعاف شوهدت وهي تنقل القتلى من المكان.
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