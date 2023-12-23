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وقوع 4 جيبات صهيونية في كمين بجحر الديك

12/23/2023 9:25:11 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت كتائب عز الدين القسام عن قتل جميع أفراد 4 جيبات عسكرية في كمين محكم بجحر الديك شمال قطاع غزة وذلك بتفجير حقل عبوات مضادة للأفراد والدروع.

وأضافت الكتائب وهي الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها دمروا دبابة هرعت إلى المكان بقذيفة "الياسين 105" واستهدفت قوات نجدة وإخلاء بمنطقة العملية.

وأشارت كتائب القسام إلى أن طائرات وسيارات الإسعاف شوهدت وهي تنقل القتلى من المكان.


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