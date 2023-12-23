4 خطوات لإنقاذ المصاب بـ بلع اللسان

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- Khaberni) خبرني - تعرض لاعب مصري، لإصابة خطيرة خلال أحداث مباراة بسبب تصادم عنيف مع زميله في الفريق، مما أدى إلى فقدانه الوعي وابتلاعه لسانه، حتى نجح الجهاز الطبي في إنقاذه ونقله إلى أحد المستشفيات حتى تستقر حالته.
لذا يجب العلم بخطورة الأمر وكيفية التصرف السريع عند إصابة أحد الأشخاص بذلك، ويؤكد الأطباء، أن ظاهرة «بلع اللسان» من الأمور المشهورة جدًا في الوسط الرياضي، وتحدث نتيجة ارتخاء عضلة اللسان، فيتم انسداد البلعوم وبالتالي انسداد في مجرى التنفس، ثم توقف للنفس ويتبعه توقف للقلب، وهذا ما يطلق عليه «بلع اللسان».
وتحدث هذه الحالة غالبًا لمعظم الأشخاص الذين يعانون من فقدان للوعي، ويمكن أن تحدث مع الرياضيين بسبب التعرض لصدمات على الرأس أو لأي سبب آخر يؤدي إلى فقدان الوعي.
وشدد الأطباء، على ضرورة التعامل الصحيح مع حالات انسداد الجهاز التنفسي بارتخاء اللسان عن طريق الآتي:
- فتح مجرى التنفس عن طريق إبعاد قاعدة اللسان عن الممرات الهوائية، وذلك عن طريق ثني الرأس للخلف ورفع الذقن لأعلى.
- التأكد من وجود النفس عن طريق سماع النفس والنظر إلى حركة الصدر، ثم التأكد من وجود النبض.
- في حالة وجود التنفس والنبض يتم وضع المصاب الفاقد للوعي على أحد جانبيه مع إبقاء مجرى التنفس مفتوح فيما يعرف بوضع الاستلقاء الجانبي أو وضع الإفاقة.
- في حالة عدم وجود تنفس ونبض يتم عمل إنعاش قلبي رئوي“CPR” وإحضار جهاز صدمات القلب الآلي“AED” في حالة توفره، مع ضرورة طلب الإسعاف على رقم 123 في أي حالة فقدان للوعي فور التأكد من ذلك.
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