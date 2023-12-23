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4 خطوات لإنقاذ المصاب بـ بلع اللسان

12/23/2023 9:25:11 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تعرض لاعب مصري، لإصابة خطيرة خلال أحداث مباراة بسبب تصادم عنيف مع زميله في الفريق، مما أدى إلى فقدانه الوعي وابتلاعه لسانه، حتى نجح الجهاز الطبي في إنقاذه ونقله إلى أحد المستشفيات حتى تستقر حالته.

لذا يجب العلم بخطورة الأمر وكيفية التصرف السريع عند إصابة أحد الأشخاص بذلك، ويؤكد الأطباء، أن ظاهرة «بلع اللسان» من الأمور المشهورة جدًا في الوسط الرياضي، وتحدث نتيجة ارتخاء عضلة اللسان، فيتم انسداد البلعوم وبالتالي انسداد في مجرى التنفس، ثم توقف للنفس ويتبعه توقف للقلب، وهذا ما يطلق عليه «بلع اللسان».

وتحدث هذه الحالة غالبًا لمعظم الأشخاص الذين يعانون من فقدان للوعي، ويمكن أن تحدث مع الرياضيين بسبب التعرض لصدمات على الرأس أو لأي سبب آخر يؤدي إلى فقدان الوعي.

وشدد الأطباء، على ضرورة التعامل الصحيح مع حالات انسداد الجهاز التنفسي بارتخاء اللسان عن طريق الآتي:

- فتح مجرى التنفس عن طريق إبعاد قاعدة اللسان عن الممرات الهوائية، وذلك عن طريق ثني الرأس للخلف ورفع الذقن لأعلى.

- التأكد من وجود النفس عن طريق سماع النفس والنظر إلى حركة الصدر، ثم التأكد من وجود النبض.

- في حالة وجود التنفس والنبض يتم وضع المصاب الفاقد للوعي على أحد جانبيه مع إبقاء مجرى التنفس مفتوح فيما يعرف بوضع الاستلقاء الجانبي أو وضع الإفاقة.

- في حالة عدم وجود تنفس ونبض يتم عمل إنعاش قلبي رئوي“CPR” وإحضار جهاز صدمات القلب الآلي“AED” في حالة توفره، مع ضرورة طلب الإسعاف على رقم 123 في أي حالة فقدان للوعي فور التأكد من ذلك.

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