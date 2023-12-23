ما هي «المرحلة الثالثة» من الحرب في غزة التي يستعد الجيش الإسرائيلي للانتقال إليها؟

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، أن الجيش يستعد للانتقال إلى "المرحلة الثالثة" من الحرب في غزة خلال الأسابيع المقبلة.

وشهدت المرحلة الأولى من الحرب غارات جوية وبرية وبحرية مكثفة، فيما تضمنت المرحلة الثانية اجتياحا بريا موسعا بالدبابات.

ووفقا لقناة الحرة، أوضحت الهيئة أنه "على ضوء الإنجازات المحققة سيتم وقف الاجتياح البري، وتسريح عناصر من قوات الاحتياط، وتقليص العمليات العسكرية، والانتقال إلى عمليات واغتيالات محددة، وإقامة منطقة عازلة آمنة داخل قطاع غزة".

وكجزء من المناقشات حول إعادة الانتشار، يستعد الجيش الإسرائيلي لتقليص عدد المقاتلين في غزة، وتسريح جنود من الاحتياط، وإخراج المقاتلين بانتظام، والاستعداد للقتال بشكل مستهدف.

وأشارت الهيئة إلى أن الجيش يسيطر على جزء كبير من شمال قطاع غزة، ولا يزال بعيدا عن السيطرة على الجزء الجنوبي من قطاع غزة خاصة في خان يونس ورفح، حيث لا تزال هناك معارك طاحنة.

ولفتت إلى أن معدل التقدم في الجنوب بطيء نسبيا مقارنة بالتقدم في شمال القطاع. وتهدف العمليات في جنوب قطاع غزة إلى تصفية كبار مسؤولي حماس، وهي تتم في منطقة كثيفة السكان ومعقدة، في ظل حرص على عدم إصابة الرهائن الإسرائيليين، وفقا للهيئة.

من جهتها، رفضت وحدة المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على تقرير الهيئة، وقالت لموقع "الحرة": "لا نستطيع التعليق على الخطط العملياتية المستقبلية (للجيش)".

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