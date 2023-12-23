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بعد هدوء لـ 48 ساعة .. إطلاق صواريخ من غزة على جنوب إسرائيل

12/23/2023 9:24:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


بعد هدوء لقرابة 48 ساعة، تم إطلاق صواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل اليوم السبت. وأدى الهجوم إلى انطلاق صافرات الإنذار في بلدة كفار عزة الحدودية الذي تم إخلاؤه بشكل كبير، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني.

وذكر سكان محليون أنهم شاهدوا أربعة صواريخ اعتراضية تسقط المقذوفات المنطلقة من قطاع غزة. ولم ترد أي تقارير عن إصابات أو أضرار مادية.

وتباطأ بشكل كبير معدل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة في الأسابيع الاخيرة في الوقت الذي يوسع فيه الجيش الإسرائيلي هجومه البري ضد حركة حماس.

وشنت إسرائيل هجومها البري على قطاع غزة ردا على عملية حماس "طوفان الأقصى" في السابع من شهر أكتوبر الماضي.


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