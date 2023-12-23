توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:25 والمد الثاني عند الساعة 00:40 والجزر الأول عند الساعة 17:56.

بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:02 والمد الثاني عند الساعة 07:25 والجزر الأول عند الساعة 13:55 والجزر الثاني عند الساعة 02:26.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة



الحرارة العظمى

الحرارة الصغرى

الرطوبة العظمى

الرطوبة الصغرى.

أبوظبي 27 16 85 30

دبي 27 18 80 35

الشارقة 28 15 80 35

عجمان 28 18 85 40

أم القيوين 27 15 85 35

رأس الخيمة 28 14 80 35

الفجيرة 26 19 75 40

العـين 27 15 75 35

ليوا 28 14 85 25

الرويس 29 14 80 25

السلع 28 13 80 25

دلـمـا 26 19 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 27 20 80 40

أبو موسى 27 20 80 40











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