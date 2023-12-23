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«أنت شابة والحياة أمامك» .. استبعاد مرشحة تدعو إلى وقف الحرب من الانتخابات الرئاسية في روسيا

12/23/2023 9:24:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استبعدت اللجنة الانتخابية الروسية اليوم السبت طلب الصحافية والسياسية إيكاترينا دونتسوفا، الناشطة من أجل الديموقراطية ووقف الحرب التي بدأت قبل نحو عامين في أوكرانيا، الترشح للاستحقاق الرئاسي المقرر في مارس.

وذكر التلفزيون الروسي أن اللجنة أشارت إلى "أخطاء في المستندات" التي قدمتها دونتسوفا لتسجيل ترشيحها.

وأعلنت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا أن اللجنة رفضت بالإجماع ترشيح دونتسوفا البالغة 40 عاما للانتخابات الرئاسية. وخاطبتها بالقول "أنت امرأة شابة، والحياة أمامك".

وفور الإعلان، أعربت دونتسوفا للصحافيين عن أسفها للقرار "المحزن" حيال "مبادرة شعبية".

وأعلنت عبر تلغرام عزمها استئناف القرار "غدا" أمام المحكمة العليا الروسية، مؤكدة أن "الأمر لن ينتهي عند هذا الحد".

وطلبت دونتسوفا من قادة حزب يابلوكو الليبرالي دعم ترشيحها.

وقالت عبر تلغرام "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي! إنها آخر فرصة قانونية ليعبر المواطنون فيها عن عدم موافقتهم على السياسات التي تنتهجها السلطات الحالية".

وأضافت "يجب أن يكون لدى الروس خيار!" مؤكدة أن "آلاف الأرواح تتوقف على قراركم".

وفي هذا الصدد، قالت رئيسة اللجنة الانتخابية السبت إنها تلقت 29 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية، من بينهم طلب الرئيس فلاديمير بوتين.

ويسعى بوتين الذي يتولى السلطة منذ 2000 (بعد أن كان رئيساً للوزراء في عام 1999)، إلى الفوز بولاية جديدة مدتها ست سنوات في الكرملين.


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