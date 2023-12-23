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يوفنتوس يعبر فروسينوني بصعوبة ويواصل مطاردة إنتر ميلان على قمة الدوري الإيطالي

12/23/2023 9:24:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصل فريق يوفنتوس مطاردة إنتر ميلان على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه فروسينوني 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة عشرة من المسابقة.

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول متقدما بهدف نظيف، أحرزه كينان يلدز في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق فروسينوني من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51 عن طريق خايمي بايز، إلا أن يوفنتوس تمكن من تسجيل هدف الفوز 82 عن طريق دوشان فلاهوفيتش.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف إنتر ميلان، الذي بإمكانه أن يوسع الفارق لأربع نقاط حال فوزه على ليتشي في وقت لاحق من اليوم.

في المقابل توقف رصيد فروسينوني عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف خلف جنوه.

وهذا الفوز هو الثاني عشر ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في أربع.

في المقابل، باتت هذه الخسارة هي الثامنة لفروسينوني في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في أربع.

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