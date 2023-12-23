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المخرج الهندي راجكومار هيراني يكشف سبب انتظاره 20 عاماً للعمل مع شاروخان

12/23/2023 9:24:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحدث المخرج الهندي راجكومار هيراني، الذي طُرح فيلمه "دونكي" بطولة شاروخان، للعرض مؤخرا، عن سبب تأخر عمله مع النجم الهندي.

وتذكر هيراني أنه عندما كان في كلية الإخراج السينمائي شاهد مسلسل "سيركاس"، وقال إنه أحب مشهدا أدى فيه شاروخان مناجاة فردية، بحسب ما أوردته موقع صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية التي تصدر بالإنجليزية.

وأضاف أنه قال لنفسه إنه فور تخرجه سوف يخرج فيلما مع هذا الممثل، مشيرا إلى أنه عندما تخرج صار شاروخان نجما، "وبالتالي اضطررت للانتظار عشرين عاما للتعاون معه في فيلم"، متابعا "كنت مفتونا بسحره، إنه ممثل رائع وإنسان أفضل".

وطُرُحَ فيلم دونكي في دور العرض يوم 21 ديسمبر، ويشارك في بطولته فيكي كاشول وتابسي بانو.


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