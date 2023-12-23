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مدرب يفقد عقله لثوان بعد هزيمة فريقه في الوقت القاتل فيديو

12/23/2023 9:24:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


استشاط لويس غارسيا مدرب فريق ديبورتيفو ألافيس غضبا وانتابته حالة هستيرية بعد خسارة فريقه في الوقت القاتل أمام ريال مدريد، في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة 18 للدوري الإسباني.

واقتنص فريق ريال مدريد هدف الفوز الوحيد عبر لاعبه لويس فاسكيز في الوقت القاتل المحتسب بدلا من الضائع للمباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس الماضي، بالرغم من أن الفريق الملكي كان يلعب بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 54 بعد طرد قلب دفاعه ناتشو.

وجن جنوب المدير الفني لنادي ديبورتيفو ألافيس، لويس غارسيا، الذي فقد أعصابه وانفجر غضبا، بعد هدف ريال مدريد.

والتقطت عدسات الكاميرات حالة الغضب الجنونية التي انتابت لويس غارسيا، الذي بدأ بالصراخ ويتحرك بشكل جنوني ويركل الأشياء من حوله، وأمسك بشخص على دكة البدلاء بعصبية وانفعال، قبل أن يقوم بخلع سترته ورميها على الأرض، ومن ثم جلس على كرسيه، واستمر في الصراخ والضرب بقدميه في حالة من الغضب الشديد.

وقال لويس غارسيا خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لم نهاجم بشكل جيد أمام 10 لاعبين.. لكننا لم نواجه معاناة هجومية أيضا، وما أغضبني هو الهدف".

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