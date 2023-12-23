قصف إسرائيلي يقتل 76 فرداً من عائلة واحدة في غزة

قال مسؤولو الإنقاذ اليوم السبت في تصريحات نشرها موقع «نيويورك بوست» إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 76 فردًا من عائلة واحدة، وذلك بعد يوم واحد من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة مرة أخرى من أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، وأن الهجوم الإسرائيلي المستمر يخلق "عقبات ضخمة" لتوزيع المساعدات الإنسانية.

وكانت الضربة التي وقعت أمس الجمعة على مبنى في مدينة غزة من بين أخطر ضربات إسرائيل على غزة، التي دخلت الآن أسبوعها الثاني عشر، وفقًا لمحمود بسال، المتحدث باسم إدارة الدفاع المدني في غزة.

ونشر الموقع قائمة جزئية بأسماء القتلى، والتي تضم 16 رب أسرة من عائلة المغربي، وقال إن القتلى يشملون نساء وأطفالًا، وكان بين القتلى عصام المغربي، موظف بارع في برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وزوجته، وخمسة من أطفاله.

وقال أخيم شتاينر، رئيس الوكالة: "فقدان عصام وعائلته أثر بعمق على الجميع. الأمم المتحدة والمدنيون في غزة ليسوا هدفًا، يجب أن تنتهي هذه الحرب".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجددًا دعوته المستمرة لوقف لإطلاق النار إنسانيًا، وعبر عن أمله في أن يساعد قرار أمس في تحقيق ذلك، لكنه قال إنه "يجب أن يتم الكثير على الفور" لإنهاء "هذا الكابوس" المستمر للشعب في غزة.

وقال في مؤتمر صحفي إنه من الخطأ قياس فعالية العملية الإنسانية في غزة من خلال عدد الشاحنات، المشكلة الحقيقية هي أن الطريقة التي تجري بها إسرائيل هذا الهجوم تخلق عقبات ضخمة أمام توزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة، الشروط الأساسية لعملية مساعدة فعالة غير موجودة - الأمان والموظفين القادرين على العمل بأمان والقدرة اللوجستية وخاصة الشاحنات، واستئناف النشاط التجاري".

وكانت الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية على حد تعبير صحيفة «نيويورك بوست» واحدة من أكثر الحملات العسكرية دموية في التاريخ الحديث، حيث نزحت ما يقرب من 85% من سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ودمرت مناطق واسعة من الشريط الساحلي الصغير، وأكثر من نصف مليون شخص في غزة - ربع السكان - يعانون من الجوع، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة ووكالات أخرى هذا الأسبوع.

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