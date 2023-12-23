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ليفركوزن يحبط أطماع بايرن ميونخ

12/23/2023 9:14:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ظهر اسم جديد بقائمة المرشحين لتعزيز خط دفاع بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الثغرة التي يعاني منها الفريق هذا الموسم.
وعانى بايرن طوال الفترة الماضية من أزمة بالغة في قلب الدفاع، نظرا لقلة الخيارات في هذا المركز، لا سيما عند تعرض الثلاثي (ماتيس دي ليخت ومين جاي كيم ودايوت أوباميكانو) لأي إصابة.
وربطت تقارير صحفية في الساعات الماضية بين جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن، والنادي البافاري، وهو ما كشفته شبكة "سكاي سبورت ألمانيا".
وأشارت إلى حاجة بايرن للتعاقد مع مدافع جديد، خاصة أنه سيفقد مدافعه الكوري الجنوبي كيم مين جاي مطلع العام المقبل، بسبب مشاركته في كأس آسيا.
وأضافت: "جوناثان تاه يناسب بشدة أسلوب بايرن ميونخ، خاصة أنه يمكنه اللعب أيضا كظهير أيمن".
وأكدت أن الخيار الرئيسي للبايرن يتمثل في رونالد أراوخو مدافع برشلونة، لكن تاه يبقى بديلا له حال فشل النادي في ضم اللاعب الأوروجواياني.
ويعد الدولي الألماني أحد ركائز متصدر البوندسليجا هذا الموسم، إذ بدأ 15 من أصل 16 مباراة بالمسابقة هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف.
رغم ذلك، فإن انتقال تاه إلى حامل لقب الدوري الألماني مستبعد في كانون الثانى/يناير المقبل، لا سيما وأن عقده لا يتضمن شرطا جزائيا، في وقت سيصعب على ليفركوزن التخلي عنه بسبب افتقاده لاثنين من مدافعيه بسبب كأس أمم أفريقيا مطلع 2024.
واختتمت: "ما لم يحدث أي شيء جنوني، فإن جوناثان تاه لن ينتقل لبايرن في الشتاء، وستكون القصة مختلفة بحلول الصيف".

ملاعب

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