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شباب الأردن يستهدف تجديد عقد القزعة

12/23/2023 9:14:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتهى عقد اللاعب شوقي القزعة مع شباب الأردن بعد انتهاء فريقه من خوض مباريات مرحلة الذهاب لبطولة دوري المحترفين الأردني.
وكانت آخر مباراة للقزعة مع شباب الأردن وفق العقد الموقع بين الطرفين أمام الفيصلي التي جرت الثلاثاء الماضي في الجولة 11، وخسرها فريقه (0-1).
وتسعى إدارة شباب الأردن لتجديد عقد القزعة، خاصة أن النادي نجح قبل شهر من رفع عقوبة حرمانه من قيد اللاعبين.
وعلم "كووورة" من مصدر خاص أن القزعة تلقى بعض العروض من أندية محلية أخرى، وسيحدد وجهته المقبلة في الميركاتو المقبل.
ولعب القزعة نحو 13 عاما مع شباب الأردن حيث تدرج معه بالفئات العمرية وصولا للفريق الأول.
ويعتبر القزعة من الأعمدة الرئيسة بشباب الأردن حيث يشغل مركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع ومثل المنتخب الأولمبي.

ملاعب

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