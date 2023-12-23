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ريال مدريد يتلقى ضربة محبطة من إيطاليا

12/23/2023 9:14:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلقى ريال مدريد، ضربة محبطة بشأن أحد أهدافه التي يسعى للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
كانت تقارير أشارت إلى أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، طلب من فلورنتينو بيريز رئيس الملكي، التوقيع مع فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي.
ولفتت التقارير إلى أن هذا سيكون اتجاه الملكي، حال فشل الميرنجي في ضم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، أو إيرلينج هالاند من مانشستر سيتي، خلال الصيف المقبل.
ويمتد عقد أوسيمين الحالي مع نابولي حتى صيف 2025، ما قد يسهل رحيله، الصيف المقبل.
وأكد فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "تم تأكيد وجود اتفاق نهائي بين نابولي وفيكتور أوسيمين بشأن التجديد بنسبة 100%".
وأضاف فابريزيو، عبر حسابه بشبكة "إكس" (تويتر سابقا): "ستنتهي عملية التجديد قبل فترة أعياد الميلاد، وسيكون العقد الجديد حتى صيف 2026".
وتابع: "سيشهد العقد الجديد ارتفاعا كبيرا في راتب أوسيمين، مع وضع شرط جزائي بشكل مؤكد".
وسبق أن ذكرت تقارير بأن الشرط الجزائي في العقد الجديد لأوسيمين سيبلغ 140 مليون يورو.

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