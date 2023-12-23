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سطوة ليفربول تهدد صدارة آرسنال

12/23/2023 9:14:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستقبل ليفربول نظيره آرسنال، على ملعب أنفيلد مساء اليوم السبت، في قمة الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل آرسنال صدارة الترتيب برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 38 نقطة.
ولم يخسر ليفربول في آخر 10 مباريات خاضها على ملعبه في البريميرليج أمام آرسنال، محققًا 7 انتصارات و3 تعادلات.
ولم يحافظ آرسنال على نظافة شباكه في آخر 15 مباراة خاضها في الدوري أمام ليفربول، مستقبلًا 43 هدفًا في تلك الفترة.
ويستعد ليفربول لخوض المباراة رقم 100 له على أرضه في الدوري أمام آرسنال، وذلك حسبما أفادت شبكة "بي بي سي".
لم يخسر ليفربول سوى مباراة واحدة في آخر 50 مواجهة خاضها في الدوري على ملعب أنفيلد، ولم يخسر في آخر 20 لقاء.
وسجل الريدز في 26 مباراة متتالية في الدوري، وانتهت تلك السلسلة بالتعادل سلبيًا في الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد.
ولم يخسر ليفربول سوى 3 مرات في 41 مباراة بالبريميرليج على ملعبه أمام الفرق الـ6 الكبرى تحت قيادة يورجن كلوب، محققًا الانتصار في 22 والتعادل في 16.
وسجل المصري محمد صلاح 9 أهداف في 13 مباراة أمام آرسنال في الدوري، بينما صنع ترينت ألكسندر أرنولد 6 أهداف في البريميرليج أمام آرسنال.
صدارة تحت التهديد
حقق آرسنال الانتصار في 7 من آخر 9 مباريات خاضها في جميع المسابقات، وتعادل في لقاء واحد وخسر مواجهة أخرى.
وأتت تلك الهزيمة أمام أستون فيلا، ويخشى خسارة مباراتين متتاليتين خارج ملعبه في الدوري للمرة الأولى منذ أيار/مايو 2022.
وحقق آرسنال الانتصار في 24 من أصل 39 مواجهة بالبريميرليج في 2023، ويبحث عن الفوز رقم 25 بالدوري في عامين متتاليين للمرة الأولى.
ولم يتعرض آرسنال سوى لـ43 تسديدة هذا الموسم، وهو الرقم الأقل بين جميع فرق الدوري، علما بأن جابريل مارتينيلي سجل 4 أهداف أمام ليفربول.

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