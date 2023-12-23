وزير الشؤون السياسية والبرلمانية: التشريعات عززت دور الشباب سياسيا وحزبيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثة الخريشة، أن العمل السياسي في الأردن ليس جديدا، وتسعى الدولة من خلال عملية التحديث السياسي على التطوير بشكل مستمر من خلال التشريعات الناظمة للحياة السياسية، لمواكبة التطورات بما يتواءم مع متطلبات المجتمع الأردني.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت، في مبنى الوزارة عددا من شابات وشباب أعضاء الدورة الثانية لمشروع "مجلس شباب 21" الذي ينفذه مركز "نحن ننهض للتنمية المستدامة، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة.



وقال إن التشريعات عززت دور الشباب في الحياة السياسية والحزبية والناخب هو من سيحدد شكل مجلس النواب المقبل من خلال صناديق الاقتراع.

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