تمارين ضرورية بعد الولادة تحمي من الإكتئاب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعاني أغلب السيدات من مشكلة زيادة الوزن وبروز البطن بعد الولادة، وهذه المشكلة تحل بممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على النوم بشكل أفضل وتخفف التوتر، وكذلك تساعد على تقوية عضلات البطن وتنقص الوزن المكتسب في الحمل، إضافة إلى كل ذلك تساعد في منع اكتئاب ما بعد الولادة.



ويمكن للأم الجديدة أن تمارس التمارين الرياضية بحسب قدرتها وطاقتها اليومية، وتلعب لياقتها البدنية قبل الحمل دوراً أساسياً في تحديد التمارين التي ستمارسها لخسارة الوزن.



يمكن ممارسة تمارين "الأيروبيك"، لتحرك من خلاله كل عضلات الجسم الكبيرة الموجودة في الساقين والذراعين.



ويمكن أن تلجأ إلى التمارين المتوسطة الشدة، وتعني التحرّك بشكل كافٍ لرفع معدل ضربات القلب والبدء بالتعرق، كما أنه يمكن الاستعانة بالمشي السريع، وركوب الدراجة الهوائية.



أما من تتمتع بلياقة عالية قبل الحمل فيمكنها ممارسة تمارين عالية الشدة والعودة إلى التدريبات المعتادة بعد وقت قصير من ولادة الطفل، بعد استشارة الطبيب طبعاً.



ويمكن أيضاً تطبيق تمارين تقوية العضلات، حيث يشغل هذا النوع من التمارين مجموعات العضلات الرئيسية في الجسم مثل: الساقين، والذراعين، والوركين وتكون من خلال تمارين اليوغا، والبيلاتس، ورفع الأثقال، وعمليات الضغط.

لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة