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مقتل شخص بقصف أوكراني لقرية حدودية جنوب غربي روسيا

12/23/2023 9:14:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن حاكم مقاطعة كورسك جنوب غربي روسيا رومان ستاروفويت مقتل شخص في المقاطعة اليوم السبت بقصف أوكراني لقرية ألكسييفكا الحدودية بـ40 قذيفة.
وكتب ستاروفويت في صفحته على "تلغرام": "رصدنا إطلاق نحو 40 قذيفة، حيث قتل أحد السكان بسقوط قذيفة على منزله".
وأضاف أن القصف الأوكراني أسفر عن إلحاق ضرر بخطوط الكهرباء ومبان سكنية ومواقع اجتماعية ومبان إدارية.

RT




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