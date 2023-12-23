مقتل شخص بقصف أوكراني لقرية حدودية جنوب غربي روسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن حاكم مقاطعة كورسك جنوب غربي روسيا رومان ستاروفويت مقتل شخص في المقاطعة اليوم السبت بقصف أوكراني لقرية ألكسييفكا الحدودية بـ40 قذيفة.
وكتب ستاروفويت في صفحته على "تلغرام": "رصدنا إطلاق نحو 40 قذيفة، حيث قتل أحد السكان بسقوط قذيفة على منزله".
وأضاف أن القصف الأوكراني أسفر عن إلحاق ضرر بخطوط الكهرباء ومبان سكنية ومواقع اجتماعية ومبان إدارية.
RT
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