الموت يُفجع الفنانة آروى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خبر حزين شاركته أروى صباح اليوم السبت لجمهورها، إثر إعلانها عن وفاة والدها أحمد عميران عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونعت أروى والدها أحمد عبر ستوري حسابها الخاص على إنستغرام في منشور جاء فيه : "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة الله تعالى، ننعى إليكم فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم سالم أحمد عميران".



كما شارك عدد من النجوم بتعزية أروى عبر حساباتها على إنستغرام ومنصة إكس X، فكتب لها نيشان : "رحمه الله أروى الغالية. فقد الأب مُرّ. البقاء لله.🙏🏻"



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