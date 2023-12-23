الموت يُفجع الفنانة آروى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خبر حزين شاركته أروى صباح اليوم السبت لجمهورها، إثر إعلانها عن وفاة والدها أحمد عميران عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
ونعت أروى والدها أحمد عبر ستوري حسابها الخاص على إنستغرام في منشور جاء فيه : "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة الله تعالى، ننعى إليكم فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم سالم أحمد عميران".
كما شارك عدد من النجوم بتعزية أروى عبر حساباتها على إنستغرام ومنصة إكس X، فكتب لها نيشان : "رحمه الله أروى الغالية. فقد الأب مُرّ. البقاء لله.🙏🏻"
ET بالعربي
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