الأرجنتين.. خافيير ميلي يسرّح 7 آلاف مسؤول لخفض نفقات الدولة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ينوي الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي تسريح 7 آلاف مسؤول في إطار مرسوم خاص لتقليص نفقات الدولة.
وأفادت صحيفة "Infocielo"، نقلا عن مصادر أن الوظائف سيفقدها الموظفون الذين وقعوا اتفاقيات العمل بعد 1 يناير 2023، مضيفة أن الحكومة تعد مشروع مرسوم.
وشهدت المدن الأرجنتينية، أمس السبت، مظاهرات احتجاج جماهيرية على إصلاحات الرئيس الجديد خافيير سولانا، وذلك بعد يوم واحد من تويع مرسوم يقضي بإجراء أكثر من 300 إصلاح هادف إلى تحرير الاقتصاد.
RT
MENAFN23122023000208011052ID1107651235
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.