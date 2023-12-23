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الأرجنتين.. خافيير ميلي يسرّح 7 آلاف مسؤول لخفض نفقات الدولة

12/23/2023 9:14:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ينوي الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي تسريح 7 آلاف مسؤول في إطار مرسوم خاص لتقليص نفقات الدولة.
وأفادت صحيفة "Infocielo"، نقلا عن مصادر أن الوظائف سيفقدها الموظفون الذين وقعوا اتفاقيات العمل بعد 1 يناير 2023، مضيفة أن الحكومة تعد مشروع مرسوم.


وشهدت المدن الأرجنتينية، أمس السبت، مظاهرات احتجاج جماهيرية على إصلاحات الرئيس الجديد خافيير سولانا، وذلك بعد يوم واحد من تويع مرسوم يقضي بإجراء أكثر من 300 إصلاح هادف إلى تحرير الاقتصاد.

RT

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