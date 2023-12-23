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نجم بايرن ميونخ معروض على ريال مدريد

12/23/2023 9:14:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عرض على ريال مدريد، فرصة التعاقد مع أحد النجوم البارزين في الدوري الألماني، وبالتحديد ضمن صفوف بايرن ميونخ.
ويبحث الملكي عن ضم مدافع جديد في الميركاتو الشتوي المقبل، عقب تعرض الثنائي إيدير ميليتاو وديفيد ألابا لإصابات طويلة.
وقدمت رافائيلا بيمينتا، وكيلة الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع بايرن ميونخ، عرضا لفلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، اتصلت بيمينتا بفلورنتينو بيريز بشكل مباشر وعرضت عليه التوقيع مع دي ليخت.
ولا يعيش دي ليخت صاحب ال24 عاما أوقاتا جيدة مع البافاري منذ الانتقال إلى صفوفه في الموسم الماضي.
وكشفت أن هناك اتفاقا بين بيمينتا ومسؤولي بايرن ميونخ بالموافقة على رحيل دي ليخت، إذا حصل على أي عرض يبلغ 60 مليون يورو.
وكان دي ليخت هدفا سابقا لريال مدريد منذ أن كان يلعب في أياكس، لكنه فضل الانتقال إلى صفوف يوفنتوس.

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