وسائل إعلام: ترامب يبحث ترشيح نيكي هايلي لمنصب نائب الرئيس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت قناة CBS News بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي يخطط للترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، بحث مع معاونيه ترشيح نيكي هايلي لمنصب نائب الرئيس إن فاز بالانتخابات.ونقلت القناة عن مصادر أن ردود أفعال ممثلي المكتب الانتخابي لترامب على احتمال إدراج هايلي التي تنوي أيضا المشاركة في الانتخابات الرئاسية، على القائمة في حالة ترشيح ترامب عن الحزب الجمهوري، سلبية للغاية.



وقالت القناة: "يسأل ترامب زملاءه ومستشاريه عن أفكارهم بشأن نيكي هايلي كمرشحة محتملة لمنصب نائب الرئيس".



وأشارت إلى أن هايلي، وفق نتائج الاستطلاعات الأخيرة للرأي العام تتمتع بشعبية متزايدة، مضيفة أن مستشار رفيع المستوى لترامب قال في حديث للقناة إنها بحسب التوقعات الداخلية قد تكون الثالثة أو حتى الثانية في ولاية أيوا.



ومن المخطط أن تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر عام 2024. وتدل نتائج استطلاعات للرأي العام على أن ترامب يعد مرشحا مفضلا في الانتخابات التمهيدية عن الحزب الجمهوري. ومن المتوقع أن يعارض ترامب في السباق الرئاسي الرئيس الحالي جو بايدن.

RT