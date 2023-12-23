القناة 12 الإسرائيلية: الهجوم على السفينة المرتبطة بإسرائيل قبالة الهند تم بطائرة من إيران

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الهجوم على السفينة المرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل الهند تم بطائرة مسيرة أطلقت من إيران.
وبوقت مسبق من اليوم ، قال مسؤولون أمنيون غربيون وإقليميون إن قوات شبه عسكرية إيرانية تقدم معلومات استخباراتية فورية للحوثيين في اليمن الذين يقومون بدورهم بالاستعانة بها من أجل توجيه الطائرات المسيرة والصواريخ لاستهداف السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
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