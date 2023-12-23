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القناة 12 الإسرائيلية: الهجوم على السفينة المرتبطة بإسرائيل قبالة الهند تم بطائرة من إيران

12/23/2023 8:11:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الهجوم على السفينة المرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل الهند تم بطائرة مسيرة أطلقت من إيران.

وبوقت مسبق من اليوم ، قال مسؤولون أمنيون غربيون وإقليميون إن قوات شبه عسكرية إيرانية تقدم معلومات استخباراتية فورية للحوثيين في اليمن الذين يقومون بدورهم بالاستعانة بها من أجل توجيه الطائرات المسيرة والصواريخ لاستهداف السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

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